Гройсман сподівається знайти з МВФ підхід до питання ціни на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Жодних змін щодо цін на газ у цьому опалювальному сезоні в Україні не відбудеться. Про це під час брифінгу заявив голова уряду Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Як я і обіцяв, в цьому опалювальному сезоні жодних змін ціни газу не відбудеться. По-друге, ми достатньо ефективно працюємо з МВФ, і ми знайдемо правильний підхід і в тому числі до цього питання. Зараз важливо сконцентруватись з нашими міжнародними партнерами над питаннями, які важливі Україні — це Антикорупційний суд”, — підкреслив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на природній газ для домашніх господарств у відповідності до вимог МВФ.