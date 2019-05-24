Гройсман рассказал, как будет называться его политсила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 7078 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53345 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118467 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110591 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137037 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144511 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман рассказал, как будет называться его политсила

Гройсман рассказал, как будет называться его политсила

Киев  •  УНН

 • 11456 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен оставаться в политике, будет участвовать в выборах в парламент, а его политсила будет называться "Украинская стратегия". Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Я решил не просто оставаться в политике, а служить государству и добавить реактивной силы развития. Я буду идти в парламент, и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом... Политическая сила будет называться "Украинская стратегия", - заявил Гройсман.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский своими Указами распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Партия и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская Солидарность ". Также об участии в выборах заявил пение Святослав Вакарчук , который поведет на выборы партию "Голос".

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