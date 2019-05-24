Гройсман розповів, як називатиметься його політсила
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишатиметься у політиці, братиме участь у виборах до парламенту, а його політ сила матиме назву “Українська стратегія”. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Я вирішив не просто залишатися в політиці, а служити державі і додати реактивної сили розвитку. Я буду йти до парламенту, і хочу створити свою політичну силу, сформувати команду людей з досвідом... Політична сила матиме назву “Українська стратегія”, — заявив Гройсман.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїми Указами розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.
Партія та блоки вже почали активну підготовку до участі у виборах. Зокрема, партія “Солідарність” отримала назву “Європейська Солідарність”. Також про участь у виборах заявив спів Святослав Вакарчук, який поведе на вибори партію “Голос”.