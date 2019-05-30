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Гройсман рассуждает о новом аэропорте Днепра, но денег на его строительство не дает - СМИ

Гройсман рассуждает о новом аэропорте Днепра, но денег на его строительство не дает - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Вчера, 29 мая, в Киеве начался форум “Державотворець в дії”, на котором присутствовал премьер-министр Украины (пока еще) Владимир Гройсман. Один из участников форума задал руководителю правительства вопрос относительно того, принято ли наконец решение о том, каким будет аэропорт в Днепре, передает УНН.

“Нужно еще провести ряд дискуссий по поводу расположения аэропорта. Есть мнение, что он должен быть в Соленом (поселок между Днепром и Запорожьем), и это будет очень дорого и долго. Я считаю, что лучший вариант — это реконструкция действующего аэропорта. Это можно будет сделать быстрее и дешевле. Мы готовы к дискуссии для того, чтобы разработать правильное решение”, — ответил Владимир Гройсман.

Однако, проводятся ли сейчас какие-то работы в направлении реконструкции или строительства аэропорта, премьер-министр не уточнил. Также не были озвучены и сроки, в которые нормальное воздушное сообщение Днепра с Украиной и миром будет налажено, пишет Информатор.

Прошлый раз Владимир Гройсман высказался по поводу строительства аэропорта Днепра 9 апреля 2019 г., находясь в городе с рабочим визитом между турами президентских выборов. Он акцентировал тогда внимание на том, что необходимо учитывать мнение местных жителей — которое, впрочем, на то время было уже известно.

Соответствующая петиция на имя Президента Украины набрала необходимое количество голосов. Однако возглавляемым Гройсманом Кабинет Министров не предпринял никаких действий для выделения необходимого госфинансирования и даже четко не артикулировал позицию относительно места строительства нового аэропорта региона. 200 млн грн на проектирования официально декларировались как предназначенные для аэропорта в Соленом, любимого детища Владимира Омеляна — главы Мининфраструктуры и идеолога создания украинского гиперлупа. Поэтому эксперты связывают внезапный интерес Гройсмана к теме аэропорта в Днепре исключительно с его политическими амбициями.

“Правда, для того, чтобы выглядеть прилично в глазах громады Днепра и области, достаточно было руководствоваться соображениями здравого смысла. То есть выбрать экономически оптимальный вариант и реально выделить деньги. Без этого никакие спичи о важности аэропорта или мнения горожан электоральной ценности не имеют. Будем надеяться, что следующий премьер-министр, наконец, поймет вред популизма и даст „зеленый свет“ строительным работам — в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве”, — считает эксперт по авиационной логистике Андрей Мудриевский.

Напомним, что 8 февраля текущего года мэр Днепра Борис Филатов в интервью высказался об участии все еще действующего премьер-министра и профильного министра инфраструктуры в судьбе аэропорта Днепра: “Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян ... Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта — в новый аэропорт или в городской. Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне, то я не смогу им противодействовать”.

Вскоре после этого эксперты компании Airport Consulting Vienna представили городскому голове результаты независимой экспертизы вариантов строительства нового аэропорта. При прочих равных (длине “взлетки”, погодных условиях) реконструкция действующего Международного аэропорта “Днепр” будет стоить в 2 раза дешевле, и может быть проведена в 2,5 раза быстрее, чем в случае площадок в чистом поле. Как известно, для Днепропетровского региона вопрос авиасообщения очень болезненный. Отсутствие современного, удобного аэропорта доставляет неудобства жителям региона, усложняет ведение бизнеса и ставит крест на развитии туризма.

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