Гройсман розмірковує про новий аеропорт Дніпра, але грошей на його будівництво не дає - ЗМІ

“Потрібно ще провести низку дискусій з приводу розташування аеропорту. Є думка, що він повинен бути в Солоному (селище між Дніпром і Запоріжжям), і це буде дуже дорого і довго. Я вважаю, що найкращий варіант — це реконструкція діючого аеропорту. Це можна буде зробити швидше і дешевше. Ми готові до дискусії для того, щоб розробити правильне рішення”, — відповів Володимир Гройсман.

Однак, чи проводяться зараз якісь роботи у напрямку реконструкції або будівництва аеропорту, прем’єр-міністр не уточнив. Також не були озвучені і терміни, в які нормальне повітряне сполучення Дніпра з Україною і світом буде налагоджено, пише Інформатор.

Минулого разу Володимир Гройсман висловився з приводу будівництва аеропорту Дніпра 9 квітня 2019 р., перебуваючи в місті з робочим візитом між турами президентських виборів. Він звернув тоді увагу на тому, що необхідно враховувати думку місцевих жителів — яке, втім, на той час було вже відомо.

Відповідна петиція на ім’я Президента України набрала необхідну кількість голосів. Однак очолюваним Гройсманом Кабінет Міністрів не вжив жодних дій для виділення необхідного держфінансування і навіть чітко не артикулював позицію щодо місця будівництва нового аеропорту регіону. 200 млн. грн. на проектування офіційно декларувалися як призначені для аеропорту в Солоному, улюбленого дітища Володимира Омеляна — глави Мінінфраструктури та ідеолога створення українського гиперлупа. Тому експерти пов’язують раптовий інтерес Гройсмана до теми аеропорту в Дніпрі виключно з його політичними амбіціями.

“Правда, для того, щоб виглядати пристойно в очах громади Дніпра і області, достатньо було керуватися міркуваннями здорового глузду. Тобто вибрати економічно оптимальний варіант і реально виділити гроші. Без цього ніякі спічі про важливість аеропорту або думки городян електоральної цінності не мають. Будемо сподіватися, що наступний прем’єр-міністр, нарешті, зрозуміє шкоду популізму і дасть „зелене світло“ будівельних робіт — в реальному житті, а не у віртуальному просторі”, — вважає експерт з авіаційної логістики Андрій Мудрієвської.

Нагадаємо, що 8 лютого поточного року мер Дніпра Борис Філато в інтерв’ю висловився про участь все ще чинного прем’єр-міністра та профільного міністра інфраструктури в долі аеропорту Дніпра: “Не розумію ідеї будівництва аеропорту в чистому полі, як це озвучив Володимир Омелян ... Кабмін вирішить, куди вкладати гроші на розробку проекту — в новий аеропорт або в міський. Якщо Омелян або Гройсман приймуть рішення будувати аеропорт Дніпра на Місяці, то я не зможу їм протидіяти”.

Незабаром після цього експерти компанії Airport Consulting Vienna презентували міському голові результати незалежної експертизи варіантів будівництва нового аеропорту. При інших рівних (довжині “смуги”, погодних умовах) реконструкція діючого Міжнародного аеропорту “Дніпро” буде коштувати в 2 рази дешевше, і може бути проведена в 2,5 рази швидше, ніж у випадку майданчиків в чистому полі. Як відомо, для Дніпропетровського регіону питання авіасполучення дуже болючий. Відсутність сучасного, зручного аеропорту доставляє незручності жителям регіону, ускладнює ведення бізнесу і ставить хрест на розвитку туризму.