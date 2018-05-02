Гройсман прогнозирует рост выручки ІТ-компаний более чем вдвое

"ІТ-индустрия в Украине занимает третье место по объемам валютной выручки. Более того, по экспертным оценкам, в течение следующих 5-7 лет общая выручка ІТ-компаний в Украине может вырасти более чем в 2 раза (до 8,4 млрд долл. в 2025 году)", - написал он.

По словам Гройсмана, в течение 2017 года экспортная выручка ІТ-компаний составляла 3,6 млрд долл. Премьер уточнил, что ІТ формирует 3,4% ВВП.

Как сообщал УНН, в мае правительство планирует отменять ненужные регуляции, и принять некоторые решения, прежде всего для ІТ-сектора.