Гройсман прогнозирует рост выручки ІТ-компаний более чем вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Выручка ІТ-компаний в Украине в течение 5-7 лет может вырасти в два раза и составить 8,4 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"ІТ-индустрия в Украине занимает третье место по объемам валютной выручки. Более того, по экспертным оценкам, в течение следующих 5-7 лет общая выручка ІТ-компаний в Украине может вырасти более чем в 2 раза (до 8,4 млрд долл. в 2025 году)", - написал он.
По словам Гройсмана, в течение 2017 года экспортная выручка ІТ-компаний составляла 3,6 млрд долл. Премьер уточнил, что ІТ формирует 3,4% ВВП.
Как сообщал УНН, в мае правительство планирует отменять ненужные регуляции, и принять некоторые решения, прежде всего для ІТ-сектора.