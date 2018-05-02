Гройсман прогнозує зростання виручки ІТ-компаній більш як удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Виручка ІТ-компаній в Україні протягом 5-7 років може зрости у два рази і становити 8,4 млрд дол. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"ІТ-індустрія в Україні посідає третю сходинку за обсягами валютної виручки. Більш того, за експертними оцінками, впродовж наступних 5-7 років загальна виручка ІТ-компаній в Україні може зрости в понад 2 рази (до 8,4 млрд дол. у 2025 році)", - написав він.
За словами Гройсмана, протягом 2017 року експортна виручка ІТ-компаній становила 3,6 млрд дол. Прем’єр уточнив, що ІТ формує 3,4% ВВП.
Як повідомляв УНН, у травні уряд планує скасовувати непотрібні регуляції, та ухвалити деякі рішення, передусім для ІТ-сектору.