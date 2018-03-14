Гройсман пообещал жесткие наказания неплательщикам алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что на неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и преследования по всем направлениям, с целью принуждения платить деньги на детей. Такое заявление он сделал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы будем жестко вас наказывать, создавать максимальные ограничения. Семейная поддержка и поддержка детей является приоритетом правительства. Те, кто не платит деньги по детям, алименты, вы имеете в лице правительства и меня лично врагов. Мы вам спуску не дадим. Будем преследовать по всех направлениях, чтобы заставлять платить деньги детям", - подчеркнул он.
Напомним, 6 тысяч злостных неплательщиков алиментов объявлены в розыск.