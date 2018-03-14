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Гройсман пообіцяв жорсткі покарання неплатникам аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що на неплатників аліментів чекають жорсткі покарання та переслідування по всіх напрямках, з метою примусу платити кошти на дітей. Таку заяву він зробив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо жорстко вас карати, створювати максимальні обмеження. Сімейна підтримка та підтримка дітей є пріоритетом уряду. Ті, хто не сплачує кошти по дітях, аліменти, ви маєте в особі уряду та мене особисто ворогів. Ми вам спуску не дамо. Будемо переслідувати по всіх напрямках, щоб змушувати платити кошти дітям", - підкреслив він.

Нагадаємо, 6 тисяч злісних неплатників аліментів оголошені в розшук.

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