Гройсман пообіцяв жорсткі покарання неплатникам аліментів

"Ми будемо жорстко вас карати, створювати максимальні обмеження. Сімейна підтримка та підтримка дітей є пріоритетом уряду. Ті, хто не сплачує кошти по дітях, аліменти, ви маєте в особі уряду та мене особисто ворогів. Ми вам спуску не дамо. Будемо переслідувати по всіх напрямках, щоб змушувати платити кошти дітям", - підкреслив він.

Нагадаємо, 6 тисяч злісних неплатників аліментів оголошені в розшук.