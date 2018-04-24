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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман планирует на май решения по дерегуляции для IT-сектора

Киев • УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В мае правительство планирует отменить ненужные регуляции, и принять некоторые решения, прежде всего для IT-сектора. Об этом в twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Гройсман планирует на май решения по дерегуляции для IT-сектора

"В 2017 году IT-индустрия принесла стране 3,6 млрд долларов экспортной выручки. Судьба IT-отрасли в ВВП страны - около 3,4%. По состоянию на начало 2018 года в сфере работает более 120 000 разработчиков и инженеров, количество которых стремительно растет. На май готовим очередной дерегуляционный Кабмин. Будем в дальнейшем отменять кипы ненужных регуляций и принимать нужные решения, прежде всего для IT-сектора. Мы уже тысячами отменяем устаревшие акты, по которым кто-то мог прийти и устроить проверки. IT-отрасль Украины за прошлый год выросла на 20%, на этот год имеем в те же планы роста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в прошлом году правительство пересмотрело более 2000 регуляторных актов относительно деятельности бизнеса, а к 2021 году планирует пересмотреть еще около 5000 документов.

Украинские Национальные Новости

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