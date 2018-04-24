Гройсман планує на травень рішення по дерегуляції для ІТ-сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В травні уряд планує скасовувати непотрібні регуляції, та ухвалити деякі рішення, передусім для ІТ-сектору. Про це в twitter повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"У 2017 році IT-індустрія принесла країні 3,6 млрд доларів експортної виручки. Доля ІТ-галузі у ВВП країни – близько 3,4%. Станом на початок 2018 року в галузі працює понад 120 тисяч розробників та інженерів, кількість яких стрімко зростає. На травень готуємо черговий дерегуляційний Кабмін. Будемо надалі скасовувати стоси непотрібних регуляцій і ухвалювати потрібні рішення, передусім для ІТ-сектору. Ми вже тисячами скасовуємо застарілі акти, через які хтось міг прийти і влаштувати перевірки. IT-галузь України за минулий рік зросла на 20%, на цей рік маємо такі самі плани росту", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, минулого року уряд переглянув понад 2 тисячі регуляторних актів щодо діяльності бізнесу, а до 2021 року планує переглянути ще близько 5 тисяч документів.