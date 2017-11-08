Гройсман ожидает роста экономики в следующем году выше 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в 2018 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается выше 3%. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня четкое видение, что в следующем году, мы обеспечим экономический рост более 3%", - сказал он.
В то же время, отметил Премьер, такой рост является недостаточным, поскольку рост экономики должен быть на уровне не менее 5-7%.
Напомним, НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году.
Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина имеет все возможности для увеличения экономического роста с 2019 года на 5-7%.