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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43367 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109933 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101148 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104026 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103392 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87308 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103263 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101868 просмотра

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Гройсман ожидает роста экономики в следующем году выше 3%

Гройсман ожидает роста экономики в следующем году выше 3%

Киев  •  УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в 2018 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается выше 3%. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня четкое видение, что в следующем году, мы обеспечим экономический рост более 3%", - сказал он.

В то же время, отметил Премьер, такой рост является недостаточным, поскольку рост экономики должен быть на уровне не менее 5-7%.

Напомним, НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году.

Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина имеет все возможности для увеличения экономического роста с 2019 года на 5-7%.

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