Гройсман очікує зростання економіки у наступному році вище 3%

"Ми маємо сьогодні чітке бачення, що в наступному році, ми забезпечимо економічне зростання більше 3%", - сказав він.

Водночас, наголосив Прем'єр, таке зростання є недостатнім, оскільки зростання економіки має бути на рівні не менше 5-7%.

Нагадаємо, НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2017 році.

Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна має всі можливості для збільшення економічного зростання з 2019 року на 5-7%.