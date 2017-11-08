Гройсман очікує зростання економіки у наступному році вище 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні у 2018 році зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) очікується вище ніж 3%. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо сьогодні чітке бачення, що в наступному році, ми забезпечимо економічне зростання більше 3%", - сказав він.
Водночас, наголосив Прем'єр, таке зростання є недостатнім, оскільки зростання економіки має бути на рівні не менше 5-7%.
Нагадаємо, НБУ покращив прогноз зростання економіки України у 2017 році.
Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна має всі можливості для збільшення економічного зростання з 2019 року на 5-7%.