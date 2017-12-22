Гройсман назвал драйвера роста украинской экономики

"Мы являемся страной аграрной, агросектор формирует около 5-й части ВВП, поэтому он является драйвером для роста экономики. Кроме того, драйверами также горно-металлургический комплекс и модернизация инфраструктуры, которая обеспечит создание дополнительных рабочих мест", - отметил Гройсман.

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По словам премьера, украинская продукция является конкурентной, поэтому нам нужно завоевывать внешние рынки.

"Этому способствуют соглашения о ЗСТ. В то же время, нам надо переходить от сырьевого типа экономики к изготовлению готовых продуктов, чтобы создавалась добавленная стоимость", - убежден глава правительства.

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Как добавил он, отдельным драйвером будет ВПК, на который из бюджета в 2018 году выделят 16,5 млрд грн на производство нового вооружения и модернизации для оснащения войска качественным вооружением.