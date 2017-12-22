Гройсман назвав драйвери зростання української економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Драйверами для зростання української економіки є аграрний сектор, гірничо-металургійний сектор та модернізація інфраструктури. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“Ми є країною аграрною, агросектор формує близько 5 частини ВВП, тому він є драйвером для зростання економіки. Крім того, драйверами також є гірничо-металургійний комплекс та модернізація інфраструктури, яка забезпечить створення додаткових робочих місць”, — наголосив Гройсман.
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За словами прем’єра, українська продукція є конкурентною, тому нам потрібно завойовувати зовнішні ринки.
“Цьому сприяють угоди про ЗВТ. Водночас, нам треба переходити від сировинного типу економіки до виготовлення готових продуктів, щоб створювалась додана вартість”, — переконаний глава Уряду.
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Як додав він, окремим драйвером буде ВПК, на який із бюджету у 2018 році виділять 16,5 млрд грн на виробництво нового озброєння і модернізацію для оснащення війська якісним озброєнням.