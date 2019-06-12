Гройсман поручил разобраться с ситуацией вокруг остановки SkyUp
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Авиакомпания SkyUp Airlines должна продолжить осуществлять перевозки при условии обеспечения качества и безопасности полетов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в действия суда, хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом, с законом вообще в Украине. Это все приводит к тому, что нет инвестиций, есть огромные проблемы... одним росчерком пера, приостановить - нет, по сути, дело не рассмотрено... Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании и сделать все, чтобы на уровне высокого качества и безопасности, в рамках закона, компания продолжила функционировать", - отметил Премьер.
По его словам, также Минюст должен подготовить письмо от имени главы правительства к судебной власти, которая должна пересмотреть все подобные решения по авиакомпании.
При этом он добавил, что истец по делу в отношении авиакомпании никогда даже не был ее клиентом.
"Не может такого быть, чтобы один судья одним росчерком пера останавливал всю жизнь страны", - подчеркнул глава правительства.
При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал ситуацию "четкой попыткой вмешаться в созданный в государстве механизм свободной конкуренции".
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Барышевский районный суд Киевской области не может принимать решения о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines.
Ранее Барышевский районный суд Киевской области принял решение "приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной ООО "Авиакомпания Скайап".