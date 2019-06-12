Гройсман доручив розібратися із ситуацією навколо зупинки SkyUp
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Авіакомпанія SkyUp Airlines має продовжити здійснювати перевезення за умови забезпечення якості й безпеки польотів. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Поважаючи судову гілку влади і не втручаючись у дії суду, хочу сказати, що у деяких індивідуумів є абсолютно чіткий конфлікт із здоровим глуздом, із законом взагалі в Україні. Це все призводить до того, що немає інвестицій, є величезні проблеми… одним розчерком пера, призупинити – ні, по суті, справу не розглянули… Я звертаюсь з проханням і даю доручення розібратись в межах правового поля, захистити клієнтів компанії і все зробити, щоб на рівні високої якості і безпеки, у рамках закону, компанія продовжила функціонувати", - зазначив Прем’єр.
За його словами, також Мін'юст має підготувати лист від імені очільника уряду до судової влади, яка має переглянути всі подібні рішення стосовно авіакомпанії.
При цьому він додав, що позивач у справі щодо авіакомпанії ніколи навіть не був її клієнтом.
"Не може такого бути, щоб один суддя одним розчерком пера зупиняв все життя країни", - наголосив очільник уряду.
При цьому міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав ситуацію "чіткою спробою втрутитись у створений в державі механізм вільної конкуренції".
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Баришівський районний суд Київської області не може ухвалювати рішення щодо призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом авіакомпанії SkyUp Airlines.
Раніше Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення "зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап".