Гройсман анонсировал закупку сканирующих систем для таможни

"Что касается укрепления наших позиций по борьбе с контрабандой. Мы уже объявили уже третий тендер на закупку сканирующих систем, 13 сканирующих систем, которые дадут нам возможность более качественно и четко проводить осмотр и оформление грузов, что увеличит поступления в украинский бюджет. В прошлом периоде нам блокировали проведение этих тендеров, надеюсь что в этот раз мы их проведем и сможем автоматизировать работу украинской таможни", - заявил Гройсман.

Напомним, в Одессе до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин одной из африканских стран за контрабанду и сбыт кокаин на территории Украины.



