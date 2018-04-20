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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман анонсировал закупку сканирующих систем для таможни

Киев • УНН

 • 9500 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине объявили тендер на закупку 13 сканирующих систем для таможен. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

Гройсман анонсировал закупку сканирующих систем для таможни

"Что касается укрепления наших позиций по борьбе с контрабандой. Мы уже объявили уже третий тендер на закупку сканирующих систем, 13 сканирующих систем, которые дадут нам возможность более качественно и четко проводить осмотр и оформление грузов, что увеличит поступления в украинский бюджет. В прошлом периоде нам блокировали проведение этих тендеров, надеюсь что в этот раз мы их проведем и сможем автоматизировать работу украинской таможни", - заявил Гройсман.

Напомним, в Одессе до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин одной из африканских стран за контрабанду и сбыт кокаин на территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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