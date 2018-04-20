Гройсман анонсував закупку скануючих систем для митниць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Україні оголосили тендер на закупівлю 13 скануючих систем для митниць. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Що стосується зміцнення наших позицій по боротьбі з контрабандою. Ми вже оголосили вже третій тендер на закупівлю скануючих систем, 13 скануючих систем, які дадуть нам можливість більш якісно і чітко проводити догляд і оформлення вантажів, який збільшить поступлення до українського бюджету. Минулого періоду нам блокували проведення цих тендерів, надіюсь що в цей раз ми їх проведемо і зможемо автоматизувати роботу української митниці", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, в Одесі до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина однієї з африканських країн за контрабанду та збут кокаїну на території України.