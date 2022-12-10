Денежная масса за месяц выросла еще на больше чем 56 миллиардов

Детали

Также, по информации НБУ, денежная база (резервные средства) за ноябрь 2022 года увеличилась на 3,4% – до 758,84 млрд грн.

Объем наличных средств в обращении вне банков, по данным НБУ, в ноябре этого года увеличился на 2,8% – до 641,46 млрд грн.

Дополнение

Денежная масса в Украине в октябре выросла почти на 53 миллиарда.

Справочно

Денежная масса (М3) – это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.

Денежная база – это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательств депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитования экономики.