Денежная масса за месяц выросла еще на больше чем 56 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Денежная масса в Украине в ноябре 2022 года выросла на 56,68 млрд грн, или 2,4% - до 2,38 трлн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Детали
Также, по информации НБУ, денежная база (резервные средства) за ноябрь 2022 года увеличилась на 3,4% – до 758,84 млрд грн.
Объем наличных средств в обращении вне банков, по данным НБУ, в ноябре этого года увеличился на 2,8% – до 641,46 млрд грн.
Дополнение
Денежная масса в Украине в октябре выросла почти на 53 миллиарда.
Справочно
Денежная масса (М3) – это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.
Денежная база – это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательств депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитования экономики.