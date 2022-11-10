Грошова маса в Україні за місяць зросла на майже 53 мільярди

Деталі

Також, за інформацією НБУ, грошова база (резервні кошти) за жовтень 2022 року зменшилася на 0,8% - до 734,35 млрд грн.

Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у жовтні цього року збільшився на 0,1% - до 624,01 млрд грн.

Довідково

Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки.