Грошова маса в Україні за місяць зросла на майже 53 мільярди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Грошова маса в Україні у жовтні 2022 року зросла на 52,57 млрд грн, або 2,3%, - до 2,33 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
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Також, за інформацією НБУ, грошова база (резервні кошти) за жовтень 2022 року зменшилася на 0,8% - до 734,35 млрд грн.
Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у жовтні цього року збільшився на 0,1% - до 624,01 млрд грн.
Довідково
Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.
Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки.