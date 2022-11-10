Денежная масса в Украине за месяц выросла почти на 53 миллиарда

Детали

Также, по информации НБУ, денежная база (резервные средства) за октябрь 2022 года уменьшилась на 0,8% – до 734,35 млрд грн.

Объем наличных средств в обращении вне банков, по данным НБУ, в октябре этого года увеличился на 0,1% – до 624,01 млрд грн.

Справочно

Денежная масса (М3) – это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.

Денежная база – это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательств депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитования экономики.