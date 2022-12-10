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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12516 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Грошова маса за місяць зросла на ще понад 56 мільярдів

Грошова маса за місяць зросла на ще понад 56 мільярдів

Київ • УНН

 • 907144 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Грошова маса в Україні у листопаді 2022 року зросла на 56,68 млрд грн, або 2,4%, - до 2,38 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Деталі

Також, за інформацією НБУ, грошова база (резервні кошти) за листопад 2022 року збільшилася на 3,4% - до 758,84 млрд грн.

Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у листопаді цього року збільшився на 2,8% - до 641,46 млрд грн.

Доповнення

Грошова маса в Україні у жовтні зросла на майже 53 мільярди.

Довідково

Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки.

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