Грошова маса за місяць зросла на ще понад 56 мільярдів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Грошова маса в Україні у листопаді 2022 року зросла на 56,68 млрд грн, або 2,4%, - до 2,38 трлн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Деталі
Також, за інформацією НБУ, грошова база (резервні кошти) за листопад 2022 року збільшилася на 3,4% - до 758,84 млрд грн.
Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у листопаді цього року збільшився на 2,8% - до 641,46 млрд грн.
Доповнення
Грошова маса в Україні у жовтні зросла на майже 53 мільярди.
Довідково
Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.
Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки.