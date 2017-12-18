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Деньги любят тишину: финансист рассказал, чего ждать от доллара

Деньги любят тишину: финансист рассказал, чего ждать от доллара

Киев  •  УНН

 • 31635 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. К концу года курс доллара в Украине стабилизируется и незначительно снизится. Затишье на валютном рынке продлится до февраля месяца, однако в целом удерживать доллар в 2018 году будет гораздо сложнее, чем в этом. Об этом в комментарии УНН рассказал финансовый эксперт Владимир Косюга.

Причины роста

Как пояснил аналитик, колебания курса в конце года закономерны.

"Идет закрытие года, многие закрывают контракты, поступают возвраты НДС и выручка от контрактов в гривне. Поэтому, с одной стороны, появляется свободная гривна, с другой – потребность в иностранной валюте для того, чтобы закрывать свои годовые контракты. В-третьих, семимильными шагами идет освоение бюджетов разных уровней. Все, что не осваивалось в течение года, нужно срочно освоить, чтобы получить на следующий год субвенцию, иначе на следующий год выделят меньше бюджетных средств. Пока мы не уйдем от годового планирования на трех-, а лучше пятилетнее планирование, мы все время будем испытывать такие колебания в конце года", - пояснил В.Косюга.

Кроме того, по словам эксперта, спровоцировало подорожание доллара и анонсированное государством повышении социальных стандартов.

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"Стоит государству только заикнуться о повышении (минималки, прожиточного минимума, пенсий и т.д.), как рынки мгновенно на это реагируют: зарплата еще не выросла, но расходы на ее выплату уже заложены в цену товара и в те же платежи, которые потребуются для импорта товаров. Поэтому все это в комплексе мгновенно влечет за собой подобные вещи", - добавил финансист.

Одним из факторов скачка доллара В.Косюга также назвал отказ МВФ предоставить Украине транш этого года. Ведь это означает, что Украина осталась без дополнительных валютных вливаний, поэтому ожидается дефицит валюты.

Не могло не повлиять на доллар также то, что инфляционные ожидания НБУ превысили плановый показатель. Регулятор был вынужден поднять учетную ставку. Сказывается на валютном рынке и политическая нестабильность.

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"У нас также все сильно зависит от того, кто будет штурмовать "Октябрьский" или Дом профсоюзов. Эти вещи очень сильно сказываются на долгах суверенной и, соответственно, доверии населения к национальной валюте. Деньги любят тишину, и в нашем случае это как никогда актуально. В целом совокупность всех этих факторов и привела к таким изменениям", - подытожил В.Косюга.

Прогноз

Согласно прогнозу финансового эксперта, в этом году на плановый среднегодовой показатель в 27,2 за доллар Украина не выйдет. Кроме того, под большим вопросом и то, удастся ли удержаться в плановых показателях в следующем году, потому что в 2018 году удержать доллар будет гораздо сложнее, чем в этом. Отметим, в Госбюджете на 2018 год заложен курс в 29,3 грн за доллар.

По словам Косюги, с 19 декабря 2017 года ажиотаж спадет: с 25 декабря закрываются внешние рынки, начинаются рождественские праздники.

По словам В.Косюгы, с 19 декабря 2017 ажиотаж спадет: с 25 декабря закрываются внешние рынки, начинаются рождественские праздники.

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"Наступит затишье до 10 января. К тому времени спроса на доллар не будет. Кроме того, население начнет активно менять валюту, чтобы накрыть праздничные столы. Соответственно на наличном рынке и, вероятно, на безналичном, серьезных потрясений не будет. Со второй половины января – в феврале, когда дела начнут вестись более активно, как поведет себя валютный рынок, будет видно. Но исторически, до конца февраля - начала марта риска высокой волатильности нет", - резюмировал аналитик.

Напомним, утром 18 декабря доллар на черном рынке Украины торговался по 28,2 грн.

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