Гроші люблять тишу: фінансист розповів, чого чекати від долара

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. До кінця року курс долара в Україні стабілізується і незначно знизиться. Затишшя на валютному ринку триватиме до лютого місяця, однак в цілому утримувати долар в 2018 році буде набагато складніше, ніж в цьому. Про це в коментарі УНН розповів фінансовий експерт Володимир Косюга.

Причини зростання

Як пояснив аналітик, коливання курсу в кінці року є закономірними.

“Йде закриття року, багато хто закриває контракти, надходять повернення ПДВ і виручка від контрактів у гривні. Тому, з одного боку, з’являється вільна гривня, з іншого — потреба в іноземній валюті для того, щоб закривати свої річні контракти. По-третє, семимильними кроками йде освоєння бюджетів різних рівнів. Все, що не освоїли протягом року, потрібно терміново освоїти, щоб отримати на наступний рік субвенцію, інакше на наступний рік виділять менше бюджетних коштів. Поки ми не відійдемо від річного планування на три-, а краще п’ятирічне планування, ми весь час будемо відчувати такі коливання в кінці року”, — пояснив В.Косюга.

Крім того, за словами експерта, спровокувало подорожчання долара і анонсоване державою підвищення соціальних стандартів.

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“Варто державі тільки заїкнутися про підвищення (мінімалки, прожиткового мінімуму, пенсій тощо), як ринки миттєво на це реагують: зарплата ще не виросла, але витрати на її виплату вже закладені в ціну товару і у ті ж платежі, які будуть потрібні для імпорту товарів. Тому все це в комплексі миттєво тягне за собою подібні речі”, — додав фінансист.

Одним з факторів стрибка долара В.Косюга також назвав відмову МВФ надати Україні транш цього року. Адже це означає, що Україна залишилася без додаткових валютних вливань, тому очікується дефіцит валюти.

Не могло не вплинути на долар також те, що інфляційні очікування НБУ перевищили плановий показник. Регулятор був змушений підняти облікову ставку. Позначається на валютному ринку і політична нестабільність.

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“У нас також все сильно залежить від того, хто буде штурмувати „Жовтневий“ або Будинок профспілок. Ці речі дуже сильно позначаються на боргах суверенної і, відповідно, довірі населення до національної валюти. Гроші люблять тишу, і в нашому випадку це як ніколи актуально. У цілому сукупність всіх цих факторів і спричинила такі зміни”, — підсумував В.Косюга.

Прогноз

Згідно з прогнозом фінансового експерта, цього року на плановий середньорічний показник в 27,2 за долар Україна не вийде. Крім того, під великим питанням і те, чи вдасться втриматися в планових показниках наступного року, тому що в 2018 році утримати долар буде набагато складніше, ніж в цьому. Відзначимо, в Держбюджеті на 2018 рік закладено курс в 29,3 грн за долар.

За словами В.Косюги, з 19 грудня 2017 року ажіотаж спаде: із 25 грудня закриваються зовнішні ринки, починаються різдвяні свята.

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“Настане затишшя до 10 січня. До того часу попиту на долар не буде. Крім того, населення почне активно міняти валюту, щоб накрити святкові столи. Відповідно на готівковому ринку і, ймовірно, на безготівковому, серйозних потрясінь не буде. З другої половини січня — в лютому, коли справи почнуть вестися більш активно, як поведе себе валютний ринок, буде видно. Але історично, до кінця лютого — початку березня ризику високої волатильності немає”, — резюмував аналітик.

Нагадаємо, вранці 18 грудня долар на чорному ринку України торгувався по 28,2 грн.

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