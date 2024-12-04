Громкое обещание Coca-Cola по многоразовой упаковке исчезло в преддверии саммита по пластику

Coca-Cola обвинили в тихом отказе от обещания достичь 25% многоразовой упаковки к 2030 году, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Компания Coca-Cola считается одним из мировых брендов, наиболее загрязняющих окружающую среду пластиковыми отходами.

В 2022 году компания пообещала, что часть своих напитков, а именно 25%, будет продавать в стеклянных и пластиковых многоразовых бутылках или контейнерах, которые можно наполнять в фонтанах или "диспенсерах Coca-Cola freestyle".

Тем не менее, в преддверии Всемирного саммита по пластику в этом году Coca-Cola удалила всю информацию, где обещалось вышеупомянутое.

Теперь компания заявляет, что стремится использовать от 35% до 40% переработанного материала в первичной упаковке (пластик, стекло и алюминий), включая увеличение использования переработанного пластика до 30% -35% во всем мире. Также, они отметили, что помогут обеспечить сбор от 70% до 75% эквивалентного количества бутылок и банок, выпускаемых на рынок ежегодно.

На этой неделе на встрече в Пусане, Южная Корея, почти 200 стран не смогли прийти к соглашению о сокращении производства пластика. На встрече не смогли устранить большие разногласия между странами с "высокими амбициями", стремящимися заключить глобальное соглашение, обязывающее ограничение производства пластика и постепенного отказа от вредных химикатов, и "единомышленниками", которые хотят сосредоточиться на отходах.

Активисты призвали компании, в том числе и Coca-Cola, перейти от бутылок из переработанного пластика к бутылкам многоразового использования. Из-за того, что переработанные одноразовые изделия все равно загрязняют окружающую среду.

Напомним

Депутат от партии Макрона внес законопроект о запрете упаковки воды в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра. Инициативу поддержали экоактивисты, но некоторые граждане видят в этом неудобства.