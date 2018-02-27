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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73247 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76142 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106544 просмотра

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Гражданину Сербии сообщили о подозрении в смертельном ДТП на Бориспольском шоссе

Гражданину Сербии сообщили о подозрении в смертельном ДТП на Бориспольском шоссе

Киев  •  УНН

 • 14583 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. По согласованию прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 41-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Бориспольском шоссе, в результате которого погиб один человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как отмечается, ДТП произошло около 12:40 накануне, 26 февраля. 41-летний гражданин Сербии за рулем автомобиля MAN, двигаясь по Бориспольском шоссе в направлении Борисполя, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, который в аварийном состоянии стоял во второй полосе дороги.

"Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП", - добавили в ведомстве.

Сейчас гражданин Сербии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, указали в прокуратуре.

Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, 26 февраля на Бориспольском шоссе, на выезде из Киева, произошло смертельное ДТП. В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города, поскольку на трассе были заблокированы три полосы из четырех.

 

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