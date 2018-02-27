Гражданину Сербии сообщили о подозрении в смертельном ДТП на Бориспольском шоссе

Как отмечается, ДТП произошло около 12:40 накануне, 26 февраля. 41-летний гражданин Сербии за рулем автомобиля MAN, двигаясь по Бориспольском шоссе в направлении Борисполя, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, который в аварийном состоянии стоял во второй полосе дороги.

"Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП", - добавили в ведомстве.

Сейчас гражданин Сербии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, указали в прокуратуре.

Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, 26 февраля на Бориспольском шоссе, на выезде из Киева, произошло смертельное ДТП. В результате происшествия образовался километровый затор на выезде из города, поскольку на трассе были заблокированы три полосы из четырех.