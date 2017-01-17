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Гражданина Азербайджана задержали при попытке дать взятку прокурору в Николаевской области

Гражданина Азербайджана задержали при попытке дать взятку прокурору в Николаевской области

Киев • УНН

 • 6959 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Николаевской области в здании прокуратуры задержан гражданин Азербайджана при попытке дать взятку прокурору. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, во вторник, 17 января 2017 года, в помещении прокуратуры следователями задокументирован факт дачи гражданином Азербайджанской Республики сотруднику прокуратуры неправомерной выгоды в размере 5 тысяч гривен.

Указанные средства предлагались за не обжалование прокуратурой в дальнейшем будущего судебного решения по факту использования заведомо поддельного документа, а именно: использование поддельного удостоверения на право временного проживания.

Во время передачи средств злоумышленник задержан правоохранителями в порядке ст.208 УПК Украины. Денежные средства изъяты.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

 

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