Громадянина Азербайджану затримали при спробі дати хабар прокурору Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Миколаївщині у будівлі прокуратури затримано громадянина Азербайджану при спробі дати хабар прокурору. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Так, у вівторок, 17 січня 2017 року, у приміщенні прокуратури слідчими задокументовано факт надання громадянином Азербайджанської Республіки співробітникові прокуратури неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривень.
Зазначені кошти пропонувались за не оскарження прокуратурою у подальшому майбутнього судового рішення за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме: використання підробленої посвідки на право тимчасового проживання.
Під час передачі коштів зловмисника затримано правоохоронцями у порядку ст.208 КПК України. Грошові кошти вилучено.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) КК України.
Проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.