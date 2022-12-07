Гражданам Украины, работающим в Латвии, возможно, придется учить латышский язык

Детали

Комитет сегодня обсудил поправки к законопроекту о поддержке украинцев до второго чтения, которые предусматривают первоначальную поддержку украинских беженцев к лету следующего года.

Депутаты комитета обсудили предложение Минкультуры по обязательным курсам латышского языка для жителей Украины, которые будут работать в Латвии с 1 января 2024 года. Пока такого требования для украинских беженцев нет.

Депутат Угис Ротбергс заявил, что «не следует превращать официальный язык в пугало». Он отметил, что украинцам, которые планируют остаться в Латвии, обязательно придется учить язык, а находящимся здесь каких-то полгода этого делать не нужно.

Ротбергс сказал, что война когда-нибудь закончится, и украинцы, проживающие в Латвии, в долгосрочной перспективе больше не будут беженцами. Поэтому необходимо ввести требование к знанию языка, но он предложил обсудить этот вопрос весной.

Депутат Эдмунд Зиутинш сказал, что эти поправки ни на что не повлияют, но облегчат им работу в Латвии. Он предложил, чтобы эти поправки вступили в силу с 1 января 2023 года.

Другой законодатель Алексей Росликов отметил, что важно обеспечить ответственное использование бюджетных средств, поэтому, если средства будут выделены на организацию курсов латышского языка, украинцы должны быть обязаны их посещать.

В настоящее время законопроект предусматривает, что поддержка украинских беженцев в Латвии предоставляется до 31 декабря 2022 года. Согласно поправкам, первичная поддержка гражданам Украины будет предоставляться до 30 июня 2023 года.