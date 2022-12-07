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Громадянам України, які працюють у Латвії, можливо, доведеться вивчати латиську мову

Громадянам України, які працюють у Латвії, можливо, доведеться вивчати латиську мову

Київ • УНН

 • 823096 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Громадяни України, які почнуть працювати в Латвії з 1 січня 2024 року, повинні будуть відвідувати курси латиської мови, як сьогодні вирішив комітет Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції. Про це УНН пише посилаючись на Вaltic Тimes.

Деталі

Комітет сьогодні обговорив поправки до законопроекту про підтримку українців до другого читання, які передбачають первинну підтримку українських біженців до літа наступного року.

Депутати комітету обговорили пропозицію Мінкультури щодо обов'язкових курсів латиської мови для мешканців України, які працюватимуть у Латвії з 1 січня 2024 року. Наразі такої вимоги для українських біженців немає.

Депутат Угіс Ротбергс заявив, що «не слід перетворювати офіційну мову на пугало». Він зазначив, що українцям, які планують залишитися в Латвії, обов'язково доведеться вивчати мову, а тим, хто перебуває тут якихось півроку, цього робити не потрібно.

Ротбергс сказав, що війна коли-небудь закінчиться, і українці, які проживають у Латвії, у довгостроковій перспективі більше не будуть біженцями. Тому потрібно запровадити вимогу до знання мови, але він запропонував обговорити це питання навесні.

Депутат Едмунд Зівтінш сказав, що ці поправки ні на що не вплинуть, але полегшать їм роботу в Латвії. Він запропонував, щоб ці поправки набули чинності вже з 1 січня 2023 року.

Інший законодавець Олексій Росликов зазначив, що важливо забезпечити відповідальне використання бюджетних коштів, тому якщо кошти будуть виділені на організацію курсів латиської мови, українці повинні бути зобов'язані їх відвідувати.

На даний момент законопроект передбачає, що підтримка українських біженців у Латвії надається до 31 грудня 2022 року. Відповідно до поправок, первинна підтримка громадянам України надаватиметься до 30 червня 2023 року.

Українські Національні Новини

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