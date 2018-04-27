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Россиянину во главе "Верховного суда ДНР" дали 12 лет за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Гражданин Российской Федерации 1959 года года рождения Эдуард Якубовский, который с сентября 2014 возглавил так называемый "Верховный суд ДНР", заочно приговорен Апелляционным судом Донецкой области к 12 годам лишения свободы. Об этом на странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко, передает УНН.

Россиянину во главе "Верховного суда ДНР" дали 12 лет за решеткой

“В июне 2017 года Селидовский городской суд его оправдал, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором. И уже 26 апреля текущего года благодаря нашей последовательной и принципиальной позиции Апелляционный суд постановил новый приговор в отношении Е. Якубовского, которым гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорен к 12 годам лишения свободы”, - заявил прокурор.

По его словам, гражданин РФ Эдуард Якубовский в сентябре 2014 року и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории.

“Под его председательством ”Верховный суд ДНР“ постановил ряд незаконных приговоров, которыми некоторые лица были приговорены даже к смертной казни. Среди осужденных есть и боец, которого представители „ДНР“ в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за, так сказать, шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима”, - уточнил Бондаренко.

Как отмечается, прокуратура Донецкой области провела специальное досудебное расследование в связи с пребыванием 59-летнего государственного преступника на временно оккупированной боевиками территории.

Напомним, 26 апреля в Чехии суд подтвердил ликвидацию “представительства ДНР”.

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