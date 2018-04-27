Россиянину во главе "Верховного суда ДНР" дали 12 лет за решеткой

“В июне 2017 года Селидовский городской суд его оправдал, однако прокуратура категорически не согласилась с таким приговором. И уже 26 апреля текущего года благодаря нашей последовательной и принципиальной позиции Апелляционный суд постановил новый приговор в отношении Е. Якубовского, которым гражданин РФ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорен к 12 годам лишения свободы”, - заявил прокурор.

По его словам, гражданин РФ Эдуард Якубовский в сентябре 2014 року и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории.

“Под его председательством ”Верховный суд ДНР“ постановил ряд незаконных приговоров, которыми некоторые лица были приговорены даже к смертной казни. Среди осужденных есть и боец, которого представители „ДНР“ в свое время взяли в плен, а затем назначили ему наказание за, так сказать, шпионаж в пользу Украины в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима”, - уточнил Бондаренко.

Как отмечается, прокуратура Донецкой области провела специальное досудебное расследование в связи с пребыванием 59-летнего государственного преступника на временно оккупированной боевиками территории.

Напомним, 26 апреля в Чехии суд подтвердил ликвидацию “представительства ДНР”.