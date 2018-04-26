У Чехії суд підтвердив ліквідацію "представництва ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Суд в чеському місті Оломоуці підтвердив закриття так званого консульства "ДНР" в Остраві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ceske Noviny.
Як повідомляється, суд відхилив апеляцію голови зареєстрованого об'єднання - "генерального консульства ДНР" - і так званого почесного консула Нелі Лискової. Діяльність об'єднання, про ліквідацію якого розпорядився суд, "була незаконною і дублювалася з діяльністю інших органів".
Лискова після рішення сказала, що розгляне варіант щодо звернення до Верховного суду.
Нагадаємо, в червні минулого року суд Острави в Чехії ліквідував "представництво ДНР" як незаконне.
1 жовтня 2016 суд в чеській Остраві, де було зареєстровано "представництво ДНР", зажадав у цієї організації змінити назву.
МЗС Чехії висловило стурбованість появи в місті Острава громадської організації, яка називає себе "представницьким центром ДНР".
Також повідомлялося, що МЗС України вручило посольству Чехії ноту протесту в зв'язку з відкриттям в країні "представництва ДНР". У зверненні до офіційної Праги міститься вимога вжити всіх необхідних заходів для перегляду рішення регіональної влади щодо фактично відкриття "представництва" терористичної організації, що суперечить міжнародному праву.