В Чехии суд подтвердил ликвидацию "представительства ДНР"

Как сообщается, суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного объединения - "генерального консульства ДНР" - и так называемого почетного консула Нели Лисковой. Деятельность объединения, о ликвидации которого распорядился суд, "была незаконной и дублировалась с деятельностью других органов".

Лискова после решения сказала, что рассмотрит вариант относительно обращения в Верховный суд.

Напомним, в июне прошлого года суд Остравы в Чехии ликвидировал "представительство ДНР" как незаконное.

1 октября 2016 суд в чешской Остраве, где было зарегистрировано "представительство "ДНР", потребовал у этой организации изменить название.

МИД Чехии выразило обеспокоенность появления в городе Острава общественной организации, которая называет себя "представительским центром ДНР".

Также сообщалось, что МИД Украины вручило посольству Чехии ноту протеста в связи с открытием в стране "представительства ДНР". В обращении к официальной Праге содержится требование принять все необходимые меры для пересмотра решения региональных властей по фактически открытию "представительства" террористической организации, которое противоречит международному праву.