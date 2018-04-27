Росіянину на чолі "Верховного суду ДНР" дали 12 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Громадянина Російської Федерації 1959 року народження Едуарда Якубовського, який з вересня 2014 року очолив так званий "Верховний суд ДНР", заочно засуджено Апеляційним судом Донецької області до 12 років позбавлення волі. Про це на сторінці у Facebook повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко, передає УНН.
“У червні 2017 року Селидівський міський суд його виправдав, однак прокуратура категорично не погодилася із таким вироком. І вже 26 квітня поточного року завдяки нашій послідовній та принциповій позиції Апеляційний суд постановив новий вирок стосовно Е. Якубовського, яким громадянина РФ визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичної організації) та заочно засуджено до 12 років позбавлення волі”, — заявив прокурор.
За його словами, громадянин РФ Едуард Якубовський у вересні 2014 року і по теперішній час продовжує координувати роботу судової системи на тимчасово окупованій території.
“Під його головуванням "Верховний суд ДНР" постановив низку незаконних вироків, якими осіб засуджено навіть до смертної кари. Серед засуджених є і боєць, якого представники "ДНР" свого часу взяли у полон, а згодом призначили йому покарання за, так би мовити, шпіонаж на користь України у вигляді 30 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму”, — уточнив Бондаренко.
Як зазначається, прокуратура Донецької области провела спеціальне досудове розслідування у зв’язку з перебуванням 59-річного державного злочинця на тимчасово окупованій бойовиками території.
Нагадаємо, 26 квітня у Чехії суд підтвердив ліквідацію “представництва ДНР”.