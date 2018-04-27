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Росіянину на чолі "Верховного суду ДНР" дали 12 років за гратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Громадянина Російської Федерації 1959 року народження Едуарда Якубовського, який з вересня 2014 року очолив так званий "Верховний суд ДНР", заочно засуджено Апеляційним судом Донецької області до 12 років позбавлення волі. Про це на сторінці у Facebook повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко, передає УНН.

Росіянину на чолі "Верховного суду ДНР" дали 12 років за гратами

“У червні 2017 року Селидівський міський суд його виправдав, однак прокуратура категорично не погодилася із таким вироком. І вже 26 квітня поточного року завдяки нашій послідовній та принциповій позиції Апеляційний суд постановив новий вирок стосовно Е. Якубовського, яким громадянина РФ визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення або участь у терористичній групі чи терористичної організації) та заочно засуджено до 12 років позбавлення волі”, — заявив прокурор.

За його словами, громадянин РФ Едуард Якубовський у вересні 2014 року і по теперішній час продовжує координувати роботу судової системи на тимчасово окупованій території.

“Під його головуванням "Верховний суд ДНР" постановив низку незаконних вироків, якими осіб засуджено навіть до смертної кари. Серед засуджених є і боєць, якого представники "ДНР" свого часу взяли у полон, а згодом призначили йому покарання за, так би мовити, шпіонаж на користь України у вигляді 30 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму”, — уточнив Бондаренко.

Як зазначається, прокуратура Донецької области провела спеціальне досудове розслідування у зв’язку з перебуванням 59-річного державного злочинця на тимчасово окупованій бойовиками території.

Нагадаємо, 26 квітня у Чехії суд підтвердив ліквідацію “представництва ДНР”.

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