Общественный транспорт по пропускам: локдаун в Киеве начинается с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 5 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, проспектом Героев Сталинграда, улице Богатырская, на проспекте Степана Бандеры, на улицах Вышгородская, Елены Телиги, Семена Скляренко, Юрий Илленко.
Пробки заметны на проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, Владимирском спуске, Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомира Гузара, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки образовались проспектом Петра Григоренко, Харьковским шоссе, на улице Миропольская, бульваром Перова, по проспекту Юрия Гагарина, улицей Оноре де Бальзака, проспектом Владимира Маяковского.
Дополнение
В Киеве с 5 апреля вводят строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта.
Ограничения, которые будут действовать как минимум до 16 апреля, коснутся работы всего общественного транспорта - как наземного, так и метро.
Попасть в транспорт можно будет исключительно по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры.