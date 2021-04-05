Громадський транспорт по перепустках: локдаун у Києві починається з заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 8:15 понеділка, 5 квітня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Богатирська, на проспекті Степана Бандери, на вулицях Вишгородська, Олени Теліги, Семена Скляренка, Юрія Ілленка.
Затори помітні на проспекті Перемоги, вулиці Січових Стрільців, Володимирському узвозі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.
Затори утворились проспектом Петра Григоренка, Харківським шосе, вулицею Миропільська, бульваром Перова, проспектом Юрія Гагаріна, вулицею Оноре де Бальзака, проспектом Володимира Маяковського.
Доповнення
У Києві з 5 квітня запроваджують суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту.
Обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня, торкнуться роботи усього громадського транспорту - як наземного, так і метро.
Потрапити до транспорту можна буде виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури.