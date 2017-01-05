Общественность Николаева организовалась в "снежный патруль" для помощи горожанам в непогоду
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. Общественные активисты Николаева организовались в "снежный патруль" для помощи горожанам в непогоду, которую ожидают на Рождество. Об этом активисты пишут в соцсети Facebook, сообщает УНН.
"Сообщаю об общем сборе завтра в 17:00 часов. Если произойдет резкое ухудшение погоды, то время будет перенесено и экстренно соберемся. Цель - как минимум провести перекличку вживую, определить наши возможности и скоординировать наши действия по максимуму", - пишут активисты.
Цель "снежного патруля" - оперативная помощь автомобилям "скорой", микроавтобусам с продуктами и обычным водителям, которые застряли на своих машинах в снежных сугробах.
Также общественность приглашает всех, кто имеет желание и возможность, присоединиться к "снежному патрулю".
Напомним, в связи с колебанием температурных показателей, стабильно низкими температурами в ночное время и ожидаемым ухудшением погоды на Рождество, спасателями на территории Николаевской области открыт 251 стационарный пункт обогрева.