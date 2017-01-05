Громадськість Миколаєва зорганізувалась у “сніговий патруль” для допомоги городянам у негоду
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Громадські активісти Миколаєва зорганізувались у “сніговий патруль” для допомоги городянам у негоду, яку очікують на Різдво. Про активісти пишуть у соцмережі Facebook, повідомляє УНН.
“Повідомляю про загальний збір завтра о 17:00 годині. Якщо відбудеться різке погіршення погоди, то час буде перенесено і екстрено зберемося. Мета - як мінімум провести перекличку наживо, визначити наші можливості і скоординувати наші дії по максимуму”, — пишуть активісти.
Мета “снігового патрулю” — оперативна допомога автомобілям “швидкої”, мікроавтобусам із харчами та звичайним водіям, які застрягли на своїх машинах у снігових заметах.
Також громадськість запрошує всіх, хто має бажання і можливість, приєднатися до “снігового патрулю”.
Нагадаємо, у зв’язку із коливанням температурних показників, стабільно низькими температурами у нічний час та очікуваним погіршенням погоди на Різдво, рятувальниками на території Миколаївської області відкрито 251 стаціонарний пункт обігріву.