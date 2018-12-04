Гривна потеряла в ноябре 23 копейки по отношению к доллару
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Курс национальной валюты Украины относительно доллара США в одинадцятом месяце 2018 года отличился девальвацией на 23 копейки, или 0,8%. Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины за ноябрь, передает УНН.
“Гривна девальвировала по отношению к доллару до 28,3909 грн/долл с 28,1644 грн/долл по официальному курсу”, — свидетельствуют данные НБУ.
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Кроме того, в НБУ отметили, что в конце ноября эскалация конфликта с Россией в Азовском море и введение военного положения в отдельных областях обусловили краткосрочный рост ажиотажного спроса на наличном рынке и увеличение турбулентности на межбанковском валютном рынке.
“Впрочем ситуация на валютном рынке на протяжении большей части ноября оставалась благоприятной благодаря увеличению предложения иностранной валюты от клиентов банков и улучшению настроений, учитывая приближение перспективы получения финансовой помощи от МВФ”, — подчеркнули в НБУ.
Также по итогам месяца НБУ купил на 233 млн долларов больше валюты, чем продал. Разница между покупкой и продажей валюты с начала 2018 года составляет 1 млрд долларов.
Ранее в НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке. В конце ноября в обменниках наблюдались значительные колебания соотношения валют. НБУ объяснил ситуацию психологическим фактором.
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Как сообщал УНН, с 26 ноября в обменниках наблюдались скачки курса валют. Так, 27 ноября утром в киевских обменниках стоимость доллара достигла 30 гривен, а продажи — 28,5 гривен. Через час курс доллара упал до 28,5 (покупка) и 27,7 (продажа) гривны.
28 ноября в результате инцидента в Керченском проливе был обнародован указ о военном положении. Его ввели с 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российские вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.