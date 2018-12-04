Гривня втратила у листопаді 23 копійки стосовно долара

“Гривня девальвувала стосовно долара до 28,3909 грн/дол з 28,1644 грн/дол за офіційним курсом”, — свідчать дані НБУ.

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Крім того, у НБУ зазначили, що наприкінці листопада ескалація конфлікту з Росією в Азовському морі та запровадження воєнного стану в окремих областях зумовили короткострокове зростання ажіотажного попиту на готівковому ринку та збільшення турбулентності на міжбанківському валютному ринку.

“Втім ситуація на валютному ринку упродовж більшої частини листопада залишалася сприятливою завдяки збільшенню пропозиції іноземної валюти від клієнтів банків та поліпшенню настроїв з огляду на наближення перспективи отримання фінансової допомоги від МВФ”, — підкреслили в НБУ.

Також за підсумками місяця НБУ купив на 233 млн доларів більше валюти, ніж продав. Різниця між купівлею і продажем валюти з початку 2018 року становить 1 млрд доларів.

Раніше у НБУ заявили про стабілізацію ситуації на валютному ринку. Наприкінці листопада у столичних обмінниках спостерігались значні коливання співвідношення валют. НБУ пояснив ситуацію психологічним чинником.

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Як повідомляв УНН, з 26 листопада в обмінниках спостерігались стрибки курсу валют. Так, 27 листопада зранку в київським обмінниках вартість купівлі долара сягнула 30 гривень, а продажу — 28,5 гривень. Через годину курс долара впав до 28,5 (купівля) і 27,7 (продаж) гривні.

28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Його запроваджено з 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.