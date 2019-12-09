Гривна "отвоевала" у доллара еще четыре копейки

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Так, гривна укрепилась по сравнению с 9 декабря на еще 4 копейки - до 23,68 грн/долл. против 23,72 грн/долл. по курсу на сегодня.

Напомним, гривна в ноябре укрепилась к доллару США на 78 копеек, или 3,14% - с 24,82 до 24,04 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины.