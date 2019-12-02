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Гривня до долара за місяць зміцнилася на понад 3%

Київ • УНН

 • 13443 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Гривня у листопаді зміцнилася до долара США на 78 копійок, або 3,14%, - з 24,82 до 24,04 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

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Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, укріпилася на 1 гривню 23 копійки, або на 4,44% - з 27,68 до 26,45 грн/євро.

Нагадаємо, на 1 листопада офіційний курс гривні було встановлено на рівні 24,82 грн/долар, євро - 27,68 грн/євро.

На 1 грудня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 24,04 грн/долар, євро - 26,45 грн/євро.

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