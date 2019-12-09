Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,72 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На 9 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,72 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 грудня встановлені на такому рівні:
23.724789 грн за долар;
26.320281 грн за євро;
0.372340 грн за російський рубль;
31.165596 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 грудня курс всіх вказаних валют впав.