Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,72 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 грудня встановлені на такому рівні:

23.724789 грн за долар;

26.320281 грн за євро;

0.372340 грн за російський рубль;

31.165596 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 8 грудня курс всіх вказаних валют впав.