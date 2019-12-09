Гривня "відвоювала" у долара ще чотири копійки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Офіційний курс гривні на 10 грудня 2019 року встановлений на рівні 23,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

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Так, гривня укріпилася у порівнянні з 9 грудня на ще 4 копійки - до 23,68 грн/дол. проти 23,72 грн/дол. за курсом на сьогодні.

Нагадаємо, гривня у листопаді зміцнилася до долара США на 78 копійок, або 3,14%, - з 24,82 до 24,04 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України.

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