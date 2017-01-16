Гривневые депозиты банков в 2016 году выросли на 8,7% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Гривневые депозиты банков по итогам 2016 года выросли на 8,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" за декабрь 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Остатки по депозитам в национальной валюте по итогам 2016 года выросли на 8,7%, в том числе в декабре - на 4,0%. Остатки по депозитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) за год почти не изменились, в то же время в декабре вследствие продолжения действия ситуативных факторов, повлекших усиление волатильности на валютном рынке, произошло их снижение на 1,9%", - говорится в сообщении.
Указано, что опережающими темпами росли остатки по депозитам корпоративного сектора, как в национальной, так и в иностранной валюте.
"Гривневые депозиты бизнеса по итогам 2016 года выросли на 12,0%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 3,3%. Этому способствовало постепенное оживление экономической активности и улучшение финансовых результатов предприятий, в том числе благодаря активизации деятельности экспортеров в второй половине года. Рост номинальных доходов населения способствовал увеличению гривневого депозитного портфеля граждан на 5,2% по итогам года", - добавили в регуляторе.
В Нацбанке подчеркнули, что в течение года наблюдались признаки восстановления кредитной активности банков, чему способствовали значительные объемы ликвидности банковской системы и постепенное уменьшение стоимости ресурсов в национальной валюте.
"С начала года остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 17,5%. Прежде всего банки наращивали портфель корпоративных кредитов в национальной валюте, остатки по которым с начала года выросли на 22,3%. В то же время их прирост в основном был обусловлен реструктуризацией задолженности по кредитам в иностранной валюте", - сказано в сообщении.
Остатки по кредитам банков, предоставленным домашним хозяйствам, по данным НБУ, продолжали сокращаться. "Портфель кредитов населению в национальной валюте с начала года уменьшился на 4,0%, в том числе в декабре - на 0,8%", - добавили в Нацбанке.
"В результате активной реструктуризации кредитов в иностранной валюте их портфель (в долларовом эквиваленте) с начала года уменьшился на 20,2%", - отметили в регуляторе.