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Гривневі депозити банків у 2016 році зросли на 8,7% - НБУ

Гривневі депозити банків у 2016 році зросли на 8,7% - НБУ

Київ • УНН

 • 16433 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Гривневі депозити банків за підсумками 2016 року зросли на 8,7%. Про це свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" за грудень 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"Залишки за депозитами у національній валюті за підсумками 2016 року зросли на 8,7%, у тому числі у грудні – на 4,0%. Залишки за депозитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за рік майже не змінились, водночас у грудні унаслідок продовження дії ситуативних факторів, що спричинили посилення волатильності на валютному ринку, відбулося їх зниження на 1,9%", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що випереджаючими темпами зростали залишки за депозитами корпоративного сектору, як у національній, так і в іноземній валюті.

"Гривневі депозити бізнесу за підсумками 2016 року зросли на 12,0%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 3,3%. Цьому сприяло поступове пожвавлення економічної активності та покращення фінансових результатів підприємств, у тому числі завдяки активізації діяльності експортерів у другій половині року. Зростання номінальних доходів населення сприяло збільшенню гривневого депозитного портфеля громадян на 5,2% за підсумками року", - додали у регуляторі.

У Нацбанку підкреслили, що протягом року спостерігалися ознаки відновлення кредитної активності банків, чому сприяли значні обсяги ліквідності банківської системи та поступове зменшення вартості ресурсів у національній валюті.

"З початку року залишки за кредитами в національній валюті зросли на 17,5%. Насамперед банки нарощували портфель корпоративних кредитів в національній валюті, залишки за якими з початку року зросли на 22,3%. Водночас їх приріст здебільшого був зумовлений реструктуризацією заборгованості за кредитами в іноземній валюті", - сказано у повідомленні.

Залишки за кредитами банків, наданими домашнім господарствам, за даними НБУ, продовжували скорочуватися. "Портфель кредитів населенню у національній валюті з початку року зменшився на 4,0%, у тому числі у грудні – на 0,8%", - додали у Нацбанку.

"У результаті активної реструктуризації кредитів в іноземній валюті їх портфель (у доларовому еквіваленті) з початку року зменшився на 20,2%", - зауважили у регуляторі.

Нагадаємо, грошова маса за підсумками 2016 року в Україні зросла на 10,8% - до 1101,6 млрд грн.

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