Грымчака задержали по делу о нападении на Черновол - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В фабуле дела о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака указано, что расследование проводится в рамках дела о нападении на Татьяну Чорновил в 2014 году. Об этом сказала журналистам адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш, передает корреспондент УНН.
“У нас нет пока никакого подозрения, ничего. Фабула дела звучит так, что это — дело Майдана, дело Татьяны Черновол... Так написали в протоколе”, — сказала Матяш.
Она отметила, что в половине шестого-шесть будет начинаться процедура вручения подозрения обоим задержанным.
По словам адвоката, как пояснил главы управления спец расследований Горбатюк самой Черновол, якобы “расследовали ее дело”.
“Но она не расследуется с 2017 года, нет ни одного решения суда по этому делу... Якобы вышли на это преступление, однако если бы это было так, УПК четко регламентирует, что должно быть отдельное сообщение, регистрация дела и передача его специальному органу, который уполномоченный расследовать это дело. Мошенничество — это исключительная подследственность Нацполу”, — добавила она.
Как сообщал УНН, жена Грымчака не знает где находится ее муж.