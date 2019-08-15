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Гримчака затримали у справі про напад на Чорновол – адвокат

Гримчака затримали у справі про напад на Чорновол – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У фабулі справи про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака зазначено, що розслідування проводиться в рамках справи про напад на Тетяну Чорновол в 2014 році. Про це сказала журналістам адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.

“В нас немає поки ніякої підозри, нічого. Фабула справи звучить так, що це — справа Майдану, справа Тетяни Чорновол... Так написали в протоколі”, — сказала Матяш.

Вона зауважила, що о пів шостої-шість буде починатись процедура вручення підозри обом затриманим.

Зі слів адвоката, як пояснив очільника управління спец розслідувань Горбатюк самій Чорновол, нібито “розслідували її справу”.

“Але вона не розслідується з 2017 року, немає жодної ухвали суду у цій справі... Нібито вийшли на цей злочин, однак якби це було так, КПК чітко регламентує, що має бути окреме повідомлення, реєстрація справи і передача його спеціальному органу, який уповноважений розслідувати цю справу. Шахрайство — це виключна підслідність Нацполу”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, дружина Гримчака не знає де перебуває її чоловік.

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