Гримчака затримали у справі про напад на Чорновол – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У фабулі справи про затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака зазначено, що розслідування проводиться в рамках справи про напад на Тетяну Чорновол в 2014 році. Про це сказала журналістам адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає кореспондент УНН.
“В нас немає поки ніякої підозри, нічого. Фабула справи звучить так, що це — справа Майдану, справа Тетяни Чорновол... Так написали в протоколі”, — сказала Матяш.
Вона зауважила, що о пів шостої-шість буде починатись процедура вручення підозри обом затриманим.
Зі слів адвоката, як пояснив очільника управління спец розслідувань Горбатюк самій Чорновол, нібито “розслідували її справу”.
“Але вона не розслідується з 2017 року, немає жодної ухвали суду у цій справі... Нібито вийшли на цей злочин, однак якби це було так, КПК чітко регламентує, що має бути окреме повідомлення, реєстрація справи і передача його спеціальному органу, який уповноважений розслідувати цю справу. Шахрайство — це виключна підслідність Нацполу”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, дружина Гримчака не знає де перебуває її чоловік.