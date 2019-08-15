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Дружина Гримчака не знає, де перебуває її чоловік

Дружина Гримчака не знає, де перебуває її чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Юлія, дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у шахрайстві, заявила, що не знає де перебуває її чоловік. Про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Коли я о першій ночі домоглася (дізнатися —ред.) де мій чоловік то мені сказали, що він на Борисоглібська, 18 (Головне слідче управління Генеральної прокуратури України —ред.), а коли ми приїхали сюди його вже тут не було, більш того нас взагалі не пустили й сказали, що його тут не має, зранку я приїхала знову, я намагаюся передати йому речі... Його на Борисоглібській не має. Мені сказали, що він знаходиться в ІТТ ( ізолятор тимчасового тримання), але адресу мені не назвали, я не знаю де він знаходиться взагалі”, — сказала дружина.

Нагадаємо, Генеральною прокуратурою повідомляється, що затримані особи Гримчака та Овдієнко поміщені в ІТТ.

Як писав УНН, у кримінальному провадженні в рамках якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.

Як повідомляв УНН, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.

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