Дружина Гримчака не знає, де перебуває її чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Юлія, дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою у шахрайстві, заявила, що не знає де перебуває її чоловік. Про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Коли я о першій ночі домоглася (дізнатися —ред.) де мій чоловік то мені сказали, що він на Борисоглібська, 18 (Головне слідче управління Генеральної прокуратури України —ред.), а коли ми приїхали сюди його вже тут не було, більш того нас взагалі не пустили й сказали, що його тут не має, зранку я приїхала знову, я намагаюся передати йому речі... Його на Борисоглібській не має. Мені сказали, що він знаходиться в ІТТ ( ізолятор тимчасового тримання), але адресу мені не назвали, я не знаю де він знаходиться взагалі”, — сказала дружина.
Нагадаємо, Генеральною прокуратурою повідомляється, що затримані особи Гримчака та Овдієнко поміщені в ІТТ.
Як писав УНН, у кримінальному провадженні в рамках якого був затриманий заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та його помічник за підозрою у шахрайстві, вирішується питання про повідомлення підозри.
Як повідомляв УНН, заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його помічника за підозрою у шахрайстві затримали НАБУ разом з ГПУ та СБУ 14 серпня.